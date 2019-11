Nuova Boccia e La Familiare, doppio stop

Una certezza, fin da ora: fra sette giorni sarà il derby del riscatto per La Familiare e Nuova Boccia, obbligate a vincere la stracittadina per non perdere contatto con le zone alte del girone A di Promozione.

Tutte e due le squadre alessandrine sconfitte nella terza giornata. Per la Nuova Boccia è il secondo stop: passa Enviese, arrivata al bocciodromo di lungotanaro San Martino ancora a quota 0. Prestazione sottotono per i padroni di casa, che cedono 8-14. Le battute d'arresto nel progressivo e nel tiro di precisione hanno obbligato a cercare il poker nelle ultime quattro prove, ma senza esito. Gli unici successi con Mometto nell'individuale, 11-1; con Borella nel primo tiro di precisione, 11-10; con Fossati nel secondo individuale, 11-0; con la coppia Borella - Della Piazza, 11-2

La Familiare si ferma sul campo della Centallese, capolista imbattuta, che firma il terzo successo, 13-9. Gli alessandrini iniziano bene, con Ferraris - Ressia, 11-5, e con la terna Monaldi - Borsari - Prando, 11-1. Buono anche il paregggio delal coppia Gatti - Pasquin 9-9. Poi, però, i padroni di casa salgono in cattedra e La Familiare vince solo due prove, con la coppia Ferraris - Prando, 11-6, e con la seconda terna, Gatti - Borsari - Pasquin, 11-4.

Sugli altri campi Forti e Sani - Marene 12-10; Veloce - Aostana 11-11. In classifica Centallese comanda con 6 punti, Forti e Sani con 4, Veloce e Aostana con 3, Nuova Boccia, La Familiare, Marene e Enviese con 2