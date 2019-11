Quanto sono costate le chiusure delle scuole a macchia di leopardo?

CASALE - Nella giornata di Sant'Evasio, patrono di Casale, le scuole cittadine sono rimaste chiuse. Ma il giorno prima? Molte di loro hanno fatto il "ponte" tenendo i portoni chiusi. Non tutte. Lo sottolineano i Consiglieri del Partito Democratico e di Italia Viva: «La decisione non è stata omogenea, alcuni plessi scolastici hanno ritenuto di non fare “ponte” mantenendo le lezioni nel giorno di lunedì 11. Si è venuta così a creare in città una situazione a macchia di leopardo, di cui, francamente, non si ha memoria» dicono.

L'attenzione dei consiglieri è principalmente rivolto alle casse dell'Ente, l'apertura solo di alcune scuole «certamente ha comportato un aggravio di costi per l’erogazione dei servizi scolastici erogati dal Comune in particolare modo per quanto riguarda la refezione scolastica».

Sulla vicenda è stata presentata un interrogazione per comprendere se l’Amministrazione abbia condiviso questa decisione e quali azioni intenda intraprendere per evitare che in futuro si ripetano situazioni a macchia di leopardo. Per quanto riguarda i costi aggiuntivi gli interroganti chiedono se siano stati valutati e a quanto ammontino.