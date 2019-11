Il "biglietto in dono" per chi vorrebbe andare a teatro

ALESSANDRIA - In occasione della "Giornata del povero", l'associazione alessandrina Sie, domenica 17 novembre, raddoppierà i suoi sforzi. Al mattino sarà presente nel cortile della Caritas diocesana in via delle Orfanelle, per coadiuvare gli organizzatori ed i volontari nell'allestimento della terza giornata mondiale dei poveri.

Alle ore 17, al Teatro Parvum di via Mazzini 85, sarà partner della Compagnia Teatrale Fubinese, protagonista della commedia "La pausa caffè": il ricavato (ingresso a offerta) verrà destinato all'acquisto di legna da riscaldamento per alcune famiglie poverissime legate al progetto di sostegni a distanza in Bosnia Erzegovina.

"Cercavamo il modo per unire con un filo d'amore, gioia, divertimento e solidarietà questi due eventi - spiegano alla Sie - L'abbiamo trovato donando agli ospiti della giornata del povero mattutina, i biglietti d'ingresso per lo spettacolo teatrale nel tardo pomeriggio, proprio per riunificare in poche ore i sentimenti del nostro filo di cui sopra. Speriamo che molti amici meno fortunati di noi possano condividere questo nostro doppio piacevole impegno, siamo sicuri di ricevere emozioni e gioia che renderanno speciale la nostra domenica. L'invito è ad unirvi a noi, almeno per uno dei nostri due eventi, a condividere con noi ogni momento di questa giornata speciale".