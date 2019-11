Lanzoni (M5S): «Basta con le commissioni»

OVADA - L'affondo è di quelli netti. «Non parteciperò più alla commissione capigruppo, perdiamo solo tempo». A pronunciare queste parole è Mauro Lanzoni, consigliere del Movimento Cinque Stelle che punta il dito contro questi primi mesi di legislatura e in particolare contro l'operato della Maggioranza. Sembra quasi che ci chiedano un’indicazione per poi fare tutt’altro – prosegue – Un esempio? La commissione edilizia: ci hanno chiesto un nome quanto tutto era già deciso». Lanzoni non è stato presente martedì scorso alla commissione convocata in vista del consiglio di domani sera (che prevede solo la surroga del consigliere Elio Ardizzone e l'ingresso di Sara Olivieri) e quello successivo di fine mese con l'assestamento di bilancio. In precedenza aveva lasciato anzi tempo anche l’incontro della settimana scorsa per esaminare il fascicolo delle Aie con la partecipazione della società che si occupa del recupero.