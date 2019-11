Ovadese Silvanese: sconfitta in superiorità numerica

ALESSANDRIA - Rospo difficile da deglutire per l'Ovadese Silvanese che sul campo dell'Asca esce sconfitta per 4-3. La formazione di Pastorino si è trovata sul doppio vantaggio ad inizio della ripresa. Nero arancio che non sono riusciti nemmeno a gestire la doppia superiorità numerica determinata nella ripresa dalle espulsioni di Rota e El Amraoui autore di un gol. L'avvio è pirotecnico. Padroni di casa in vantaggio al 3' con Vicario. La reazione ospite e immediata. Le prime due reti stagionali Rosset ribaltano il punteggio prima tra il 14' e il 17'. Si va così al riposo. In avvio di ripresa sembra fatta quando Barbato trova la terza rete. In realtà la formazione di casa conferma di vivere un momento di grande condizione e trova con El Amraouoi (ex di giornata) la rete che rimette in discussione il risultato. Nel finale le espulsioni dei due giocatori di Usai e l'espoit di Giannicola che prima trova il pareggio, a qualche minuto dal fischio finale manda i gialloblu in paradiso con la rete del sorpasso definitivo.