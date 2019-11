Ovadese: test esterno con l'Asca

OVADA - Chi si rivede?! La nuova Ovadese Silvanese di Roberto Pastorino testa le sue ambizioni rinnovate dopo la vittoria di domenica scorsa sul campo dell'Asca. Al Cattaneo si rinnova il duello che ha caratterizzato l'ultima edizione della Prima Categoria. Le attuali esigenze di classifica impongono però ai nero arancio di cercare altri punti per non rimanere invischiati nel fondo classifica. "Troviamo - ha commentato in settimana il nuovo mister, quattro punti nelle prime due gare - una delle formazioni più in forma. Servirà una grande partita". Formazione che non dovrebbe discostarsi molto da quella vista con il Cit Turin. In avanti conferma per Rosset e Dentici, a maggior ragione dopo che Giusio ha terminato la sua esperienza non troppo fortunata con la società ovadese.