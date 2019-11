Dal Leardi a Murisengo per il tarfufo

MURISENGO - Continua la collaborazione tra l’Istituto Superiore “Leardi” e gli enti del territorio per la valorizzazione del Monferrato e la promozione delle sue eccellenze. Domenica, in occasione della “Fiera Nazionale del Tartufo di Murisengo”, le allieve Imane Echakari, Benedetta Furgato e Matilde Zerbin della classe 4aA Turismo, nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza Scuola - Lavoro), hanno gestito l’Infopoint del comune monferrino, offrendo ai visitatori le informazioni sulla manifestazione e svolgendo con professionalità l’attività di accoglienza turistica.

Tanta stanchezza ma anche soddisfazione per le studentesse coinvolte, che al termine dell’intensa giornata si esprimono così: «Nonostante il freddo intenso e la pioggia è stata un’esperienza molto formativa e stimolante, che ci ha permesso di esprimerci anche in lingua straniera e di relazionarci con i numerosi visitatori. L’attività si è rivelata utile perché ci ha consentito di approfondire le competenze acquisite in classe nel nostro indirizzo di studi, il corso Turismo, e di esercitarci sul campo, comunicando in maniera efficace in contesti diversi».