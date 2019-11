Protezione Civile, una giornata per affrontare le emergenze

NOVI LIGURE — Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure con la giornata regionale della Protezione Civile, un momento di incontro importante per tutta la comunità e che diviene fondamentale alla luce di quanto accaduto poche settimane fa proprio in territorio novese. Ancora una volta, l’alluvione ha colpito la nostra zona in maniera significativa ed è importante conoscere le norme di protezione e condividere le buone pratiche.

L’appuntamento è per domani, martedì 19 novembre: dalle 8.45 alle 10.00 e dalle 10.30 alle 11.45 ci saranno incontri con gli studenti delle scuole superiori, ma aperti anche alla cittadinanza. Verrà illustrato il piano comunale di Protezione Civile.