Rimborsopoli in Cassazione: Molinari assolto

ROMA - Caso Rimborsopoli: l’alessandrino capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, è stato assolto dalla VI sezione penale della Cassazione. Erano coinvolti ex consiglieri regionali del Piemonte, in carica nel corso della legislatura 2010-2014 quando alla guida della Regione era Roberto Cota.

Molinari era stato assolto in primo grado, e condannato in appello. Per lui, oggi, difeso dall’avvocato Luca Gastini, è arrivato il verdetto definitivo: assoluzione, l’unica.

La Corte ha poi disposto diversi annullamenti con rinvio della sentenza d’Appello e qualche conferma.

L'ipotesi di reato di peculato era stata contestata a tutti gli imputati tranne che alle due persone a cui invece era stata contestata la truffa aggravata ai danni dello Stato. I ricorsi arrivati in Cassazione erano ventiquattro.

Sotto accusa l’uso non corretto dei fondi destinati al funzionamento dei gruppi consiliari.