Villa Gabrieli: nessuno contributo dal Fai

OVADA - Una piccola doccia fredda per i volontari di Vel, Cigno e del Gruppo Fai di Ovada. La richiesta di finanziamento avanzata per il protetto di recupero di Villa Gabrieli non è stata inserita negli interventi per "I luoghi del cuore 2018". La comunicazione è arrivata sul sito ufficiale del Parco. "Il progetto - si legge - presentato prevedeva cinque interventi mirati che riguardavano l'impermeabilizzazione del laghetto, il restauro dei due padiglioni, la posa a dimora di cinque nuovi alberi e la realizzazione di un'area fitness dedicata ai pazienti del Reparto Recupero e Rieducazione Funzionale del vicino Ospedale.

Nei giorni scorsi è stata pubblicata la graduatoria finale degli interventi per i quali è stato concesso un finanziamento e, purtroppo, il nostro Parco, pur essendo stato ammesso alla valutazione finale, non è stato ritenuto meritevole di contributo". Ora le risorse andranno trovate da qualche altra parte. Assume un retrogusto un po' amaro la piccola cerimonia in programma giovedì, dalle 11.00, all'ìnterno del giardino accanto a Via Carducci per la "Festa degli alberi in cui sarà scoperta la targa per l'elezione a luogo del cuore dovuta ai 13 mila voti raccolti non più tardi di un anno e mezzo fa.