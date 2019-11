Chiusa la statale per Viguzzolo, esondato il Calvenza a Castelnuovo

TORTONA - Nonostante fortunatamente per ora non si segnalino gravi danni, iniziano ad arrivare le prime comunicazioni relative a strade chiuse nel tortonese: la statale fra Tortona e Viguzzolo è chiusa per allagamenti così come molto più a monte anche strada Bedolla. Per raggiungere Viguzzolo è ancora aperto Corso Pilotti.

Si segnalano criticità anche lungo la strada per Castelnuovo con alcune rogge che sarebbero straripate rendendo difficoltoso il proseguire lungo la strada; in particolare vicino al paese sarebbe esondato anche il rio Calvenza. Si raccomanda massima prudenza e se non assolutamente necessario rimanere in casa e non mettersi in viaggio.