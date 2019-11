Maltempo, per ora niente danni. Ma sono attesi peggioramenti

ORE 9.00 - È chiusa per allagamenti la strada provinciale 154 tra Bosco Marengo e il casello autostradale di Novi Ligure (l'accesso al casello è aperto). Chiusa per una frana anche la strada provinciale 152 da Serravalle Scrivia a Monterotondo, all'altezza della località Bollina.

ORE 8.45 - È chiusa a Novi Ligure la strada di Castelgazzo, che dalla zona Ilva porta a Pozzolo Formigaro, per allagamento dei sottopassi.

ORE 7.00 - Sono continuate durante la notte le precipitazioni su tutto il territorio alessandrino, con la pioggia che si è trasformata in neve in alcune zone delle valli Erro e Bormida, anche a bassa quota. Secondo i dati dell’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, nelle ultime 24 ore sono caduti tra i 30 e i 60 millimetri di pioggia nella fascia appenninica, e tra i 15 e i 30 millimetri in pianura. Le centraline meteo hanno registrato ad esempio 62 millimetri di pioggia a Gavi, 51 a Novi Ligure, 53 a Ovada, 42 ad Acqui Terme, 31 ad Alessandria e 15 a Casale Monferrato (dati aggiornati alle 6.30).

La situazione dei fiumi è ovunque sotto controllo, anche se il livello dell’acqua è in salita. Il più vicino alla soglia di guardia è l’Orba a Basaluzzo, che ha raggiunto 1,60 metri sopra lo zero idrometrico (il livello di guardia è a 2,10 metri).

Dalla Protezione civile provinciale riferiscono che «nelle prossime ore continueranno le precipitazioni con possibili rovesci a carattere forte» e per ora «non si segnalano al momento situazioni di criticità significative sul territorio». Locali allagamenti sono stati segnalati sulla provinciale della val Lemme (in particolare tra Francavilla Bisio e Gavi) e sulla provinciale 154 tra Novi Ligure e Bosco Marengo. A Castellazzo Bormida chiusa la strada comunale Sette Vie / Trinità.

Oggi, martedì 19 novembre, le scuole rimangono chiuse praticamente in tutto il basso alessandrino e nel tortonese; ad Alessandria chiusa solo la scuola media Alfieri di Spinetta Marengo. Anche l’Outlet di Serravalle ha deciso di posticipare l’apertura alle ore 14.00. Divieto di transito sui guadi che attraversano i torrenti appenninici: quello sul torrente Erro a Cartosio e Malvicino, sul torrente Morsone a Voltaggio, sul torrente Lemme a Gavi e sul torrente Gorzente a Bosio.