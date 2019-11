Mattinata dedicata al cuore a Casale

CASALE - Giovedì a Casale è in programma una mattinata dedicata ai temi della prevenzione e dell'informazione a cura del Comune e del reparto di cardiologia dell'Ospedale Santo Spirito.

Al Teatro Municipale, dalle 8.30 alle 10.30, il Direttore della struttura complessa di Cardiologia, Federico Nardi, con i dirigenti medici del reparto Stefano Mazzanino e Luigi Pollarolo, incontrerà i ragazzi degli Istituti Superiori cittadini.

Dalle ore 10.30 alle ore 11.30 ci si sposterà al Salone Tartara dove le associazioni cittadine di Croce Bianca, Croce Rossa, Croce Verde e Misericordia proporranno Wake me up... prove pratiche di rianimazione cardiopolmonare con l’ausilio di manichini.

Per concludere la mattinata, tempo permettendo, con i volontari delle Guardie Ittiche è in programma Run boy run, una passeggiata dimostrativa sul Lungo Po per spiegare l’importanza del movimento fisico come prevenzione alle malattie cardiache.

«Quello di giovedì – hanno spiegato il sindaco Federico Riboldi e l’assessore Luca Novelli – sarà il primo di una serie di appuntamenti dedicata alla prevenzione e informazione socio-sanitaria. Siamo convinti, infatti, che sia necessario intraprendere un percorso di dialogo coi giovani, per ottenere risultati significativi e importanti. Per questo vorremmo ringraziare sentitamente tutti coloro che ci accompagneranno in questo viaggio, a partire dal Reparto di Cardiologia del Santo Spirito, per proseguite con l’Asl AL, le associazioni del territorio e i dirigenti scolastici: senza la loro sensibilità sarebbe tutto vano».