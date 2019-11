Pioggia: parzialmente interrotta la provinciale a San Germano

CASALE - 19.15 A Causa del cedimento del manto stradale sulla Provinciale 31, a San Germano, all'altezza della Chiesa Parrocchiale, la strada è stata parzialmente interrotta. Il transito è consentito verso Alessandria mentre per Casale si passa da Cascine Rossi.

18.00 A Ozzano la Protezione Civile comunica di allagamenti al Lavello (foto).

17.00 Tra Morano e Due Sture alcuni tratti di strada sono allagati per la piena dello Stura. Vigila l'amministrazione con i volontari de la Chintana.

16.00 La Polizia Locale ha disposto la chiusura, in via precauzionale, di strada Bassotti (vicino al torrente Gattola).

15.00 Il Comune di Casale Monferrato segnala che, in seguito alle copiose precipitazioni, c'è stato lo smottamento di un tratto di manto stradale nei pressi del Rondò di Casale Popolo, sulla Strada Provinciale 31 bis del Monferrato. Sul tratto, di competenza provinciale, c'è stato l'intervento di messa in sicurezza temporanea da parte degli addetti della Provincia. La circolazione non è interrotta, i disagi sono limitati. Un intervento più significativo sarà effettuato nei prossimi giorni, con il miglioramento delle condizioni meteorologiche.

12.10 La Protezione Civile di Alessandria segnala allagamenti a Pontestura, sulla Strada Provinciale 7 al km 11+500 e, a Vignale Monferrato, sulla Provinciale 50 al km 22. Si raccomanda a tutti gli automobilisti di prestare attenzione.