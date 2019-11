Maltempo: piogge costanti nella notte, ma situazione sotto controllo

ALESSANDRIA - ORE 9.18 - Sulla Sp 181 tra Castellazzo Bormida e Casalcermelli è stato chiuso il sottopassaggio.

ORE 9.07 - Questa la situazione del fiume Bormida, ad Alessandria.

ORE 9.01 - Sp 199 chiusa per frana tra Rocca Grimalda e Carpeneto.

ORE 8.55 - Questa la situazione a Spinetta, per il 'solito' Lovassina.

ORE 8.52 - Fare attenzione sulla Sp 233 delle Rocche tra Ricaldone e Acqui Terme per una frana.

ORE 8.48 - Intervento della Protezione civile per rimuovere una frana in località Botti, ad Acqui Terme.

ORE 8.33 - Prosegue il monitoraggio di fiumi e territorio nell'Alessandrino. Conferma l'assessore all'Ambiente del Comune di Alessandria, Paolo Borasio: "I controlli ci sono stati per tutta la notte e andranno avanti per l'intera giornata. I fiumi non creano problemi, stiamo però seguendo da vicino la situazione del rio Lovassina, che è già uscito a Litta Parodi. Al momento, una nostra squadra si trova a Spinetta Marengo". Da attenzionare, in provincia, anche l'andamento dell'Orba.

ORE 8.07 - Il fiume Bormida, ad Alessandria, non desta al momento preoccupazione. Monitorata invece la situazione del rio Lovassina, che è uscito a Litta Parodi.

ORE 7.10 - Continuano le piogge su tutto l’Alessandrino, con nevicate fino a bassa quota su Valli Erro e Bormida. Secondo Protezione civile e Arpa, da ieri sera sono caduti circa 40/55mm di pioggia tra Gavi, Bosio e Ovada e circa 15/30mm tra Alessandrino e basso Monferrato.

Le centraline meteo hanno registrato ad esempio 62 millimetri di pioggia a Gavi, 51 a Novi Ligure, 53 a Ovada, 42 ad Acqui Terme, 31 ad Alessandria e 15 a Casale Monferrato (dati aggiornati alle 6.30).

La situazione dei fiumi è ovunque sotto controllo, anche se il livello dell’acqua è in salita. Il più vicino alla soglia di guardia è l’Orba a Basaluzzo, che ha raggiunto 1,60 metri sopra lo zero idrometrico (il livello di guardia è a 2,10 metri). Non si segnalano al momento situazioni di criticità significative sul territorio.

ORE 7 - Oggi allerta arancione su tutta la provincia, scuole chiuse in molte località del Basso Alessandrino, tra cui Acqui, Novi, Serravalle, Arquata e Ovada, ma anche a Tortona e a Spinetta Marengo (le medie), a causa della possibile esondazione del rio Lovassina, autentica piaga per il popoloso sobborgo (e per Litta).

Sguardo al cielo, stivali pronti, pale a portata di mano, allarmi diffusi. E domani arriverà a Palazzo Ghilini Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, per spiegare ai sindaci dei Comuni danneggiati dall’alluvione di ottobre come spendere i 17 milioni di euro stanziati per l’emergenza.