Tanta pioggia senza danni

OVADA - AGGIORNAMENTO DELLE 11.45 - Una nuova frana, dopo quella che si è verificata venerdì scorso, interessa la salita di Sant'Evasio. Fango e detriti si sono riversati sulla strada dopo le abbondanti piogge delle ultime ore. Attualmente è isolata la sommità della collina.

Dall'arrivo della nuova ondata di intenso maltempo, alle 6.00 di questa mattina, sono piovuti sulla nostra città 50 millimetri d'acqua. Livello dei fiumi alti ma non preoccupante, rii ingrossati ma nei loro alvei. Tanta acqua sulle principali arterie stradali che rimangono comunque percorribili. Non si segnalano problemi particolari a Ovada dopo la notte trascorsa con abbondanti piogge. A fare il punto pochi minuti fa, dopo l'attività portata avanti per tutta la notte dal Centro Operativo Misto aperto su disposizione della Prefettura, il sindaco Paolo Lantero. "Il COM - spiega il primo cittadino - ha registrato forti piogge ma fortunatamente costanti e non eccessivamente concentrate tali da creare problemi. La strada del Termo (sussidiaria alla interruzione della strada del Turchino) è percorribile. Nella parte alta registriamo qualche fiocco di neve. Ci attendono ancora alcune ore di forte maltempo". Neve diffusa in Valle Stura a pochi chilometri da Ovada. Rimane chiusa la ex statale 456 del Turchino. Tra le principali criticità segnalate un nuovo smottamento sulla Provinciale 199 per Rocca Grimalda, già chiusa precauzionalmente la notte scorsa.