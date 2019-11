Al Forte uno spettacolo per dire no alla violenza sulle donne

GAVI — Uno spettacolo teatrale per dire “no” alla violenza sulle donne: è “Emma e dintorni”, che sarà portato in scena in una cornice d’eccezione, quella rappresentata dal forte di Gavi. Lo spettacolo è in programma sabato 24 novembre alle 11.30, presso la sala conferenze dell’antica fortezza. A calcare il parco saranno gli attori della compagnia “I mancini del quarto”: Eleonora Bombino (che è anche autrice dello spettacolo), Massimo Novelli, Maurizio Novelli e Miriam Lupo. La regia è affidata a Marco Zanutto mentre le musiche sono di Cosimo Fuso.

A seguire incontro con l’avvocato penalista Marino Macola e la dottoressa Carla Repetto. Durante la mattinata saranno anche proiettati video di Bruno Farinelli, Ettore Ardito, Luisa Maria Casaccia Gibelli, Francesco Orsini, Silvana Rebora e Giovanni Torchia, a cura dell’associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia. La manifestazione è organizzata dal Polo museale del Piemonte e della direzione del forte di Gavi. L’ingresso allo spettacolo è gratuito, l’eventuale visita al forte prevede un biglietto di 5 euro.