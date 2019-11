Frana al cimitero, tombe in pericolo

ALICE BEL COLLE - Il maltempo non ha risparmiato Alice Bel Colle: questa mattina alle 7, infatti, il paese i ha visto franare la scarpata adiacente il cimitero, sulla strada provinciale 235 diretta a Cassine.

Per fortuna nessuna vettura transitava in quei frangenti. Il materiale ingombrante è stato rimosso in breve da personale del Comune. «Purtroppo c'è un serio pericolo di crollo delle tombe del cimitero sovrastanti la provinciale - spiega il consigliere comunale Fabrizio Massa - Non era mai successo prima. Quest'estate è stato deciso di realizzare un muretto contenitivo per allargare la strada e sono stati rimossi tutti gli alberi che, loro sì, trattenevano il terreno».

Massima l’attenzione del Comune sulle possibili evoluzioni della situazione obiettivamente instabile. «Sono possibili altri scivolamenti di terreno e il crollo della parte muraria del cimitero. Chiediamo agli automobilisti transitanti di prestare massima attenzione» ha concluso Massa.