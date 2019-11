Mlol, lunedì la presentazione alla Canna

CASALE - Il servizio Mlol (Media Library On Line) cui ha aderito la Biblioteca Canna di Casale verrà presentato lunedì alle ore 17. Già attivo da qualche giorno, le adesioni sono già 250. Mlol permette di consultare quotidiani, periodici e documenti di varia natura e di accedere al prestito interbibliotecario.

Nel corso dell'evento di presentazione diversi interventi, che offriranno ai presenti informazioni e riflessioni sui diversi aspetti della biblioteca digitale: Ilenia Felletti (bibliotecaria, Verso il digitale, uno sguardo alla realtà che sta coinvolgendo le biblioteche in Italia e nel resto del mondo), Elisa Costanzo (bibliotecaria, La digitalizzazione nella Biblioteca Civica Giovanni Canna dagli anni '90 ad oggi), Ilaria Casadei (Servizio Civile Nazionale, Come accedere gratuitamente al servizio e utilizzarne le risorse, partendo dagli e-book), Ilenia Felletti (bibliotecaria, Oltre un milione di contenuti a portata di un click), Luca Minato (Servizio Civile Nazionale, Con una semplice App l'edicola diventa un appuntamento quotidiano sul tuo smartphone, tablet o computer), Gabriele De Giovanni (giornalista - operatore URP. Il quotidiano e il periodico come "armi" contro le fake news).

Per ottenere il servizio Mlol basta un click www.comune.casale-monferrato.al.it/biblioteca/mlol-iscrizione o una mail indirizzata alla biblioteca bibliote@comune.casale-monferrato.al.it e in poco tempo si riceveranno le credenziali per collegarsi alla piattaforma e iniziare la navigazione sui propri dispositivi digitali, smartphone, e-reader, pc, tablet, fino a sei differenti postazioni per ogni account. Per chi non fosse ancora iscritto al prestito, recandosi direttamente in via Corte d’Appello, è possibile ottenere contestualmente la tessera della biblioteca e le credenziali Mlol.