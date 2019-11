Ormig: settant'anni in mostra alla Loggia

OVADA - In mostra settant'anni di un'azienda che ha incrociato la sua parabola con lo scenario economico dell'Ovadese. Apertura ufficiale venerdì 29 novembre alle 17.30 per ".... ho visto un elefante...". La Loggia di San Sebastiano ospiterà fino all'8 di dicembre immagini dei mezzi e dei volti che hanno fatto la storia della Ormig, l'azienda nata nel 1949 dall'intuizione di Guido Testore. Le fotografie sono in parte contenute nell'archivio storico dell'Accademia Urbense, in parte custodite da Giuseppe Ferrari, collezionista e da sempre appassionati di mezzi per il sollevamento. "Ormig - spiegano il vice sindaco Sabrina Caneva e l'assessore alle Attività Produttive Marco Lanza - significa Ovada, rappresenta un felice esempio di azienda da sempre legata al suo territorio di riferimento. Per questo era giusto celebrare questo momento". Nell'occasione sono previste visite guidate e momenti di approfondimento con le scuole.

Pezzo più approfondito su "l'ovadese" in edicola da giovedì 21 novembre