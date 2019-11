Passeggiata sotto le stelle tra le vigne

ROSIGNANO - Autunno è sinonimo di paesaggi suggestivi e di soddisfazione per tutti i sensi, in particolare fra le colline Unesco del Monferrato, ricche di sfumature, profumi e sapori.

Per celebrare la ricchezza di questa stagione il Country Resort I Castagnoni, in collaborazione con Cammini Divini – Nordic Walking Valcerrina e il Gruppo Astrofili Casalese "Giovanni Celoria", propone per il pomeriggio di Sabato una camminata capace di appagare realmente tutti i sensi con l’ulteriore e interessante opportunità di effettuare osservazione astronomica della volta celeste di fine ottobre. Il titolo è “Vigne e Astri d’Autunno”, per esaltare lo speciale connubio fra il paesaggio collinare e quello soprastante da ammirare con il capo all’insù, grazie alle utili indicazioni degli astrofili.

Il ritrovo è previsto alle ore 14.30 presso il Country Resort I Castagnoni, in località Castagnoni 67, a Rosignano Monferrato per la successiva partenza. L’itinerario si snoda attraverso un tour panoramico fra i pendii di Rosignano Monferrato, una vera e propria balconata naturale sul paesaggio Patrimonio dell'Umanità, reso ancor più scenico dalle vivide tinte dell'autunno. Si raggiungerà quindi, al momento del tramonto, la Big Bench (panchina gigante panoramica) di Rosignano Monferrato per poi fare rientro, accompagnati dalla luce delle torce frontali, ai Castagnoni. Il tracciato si sviluppa su una distanza complessiva di 11,5 km ed un dislivello di 330 metri e il ritorno ai Castagnoni avverrà verso le ore 18.30/19.00. Si ricorda la necessità di avere con sè una torcia (frontale). Il costo dell'escursione è di 5 euro (include camminata guidata e osservazione astronomica).

Il ristoro al rientro è all'insegna degli antichi sapori monferrini d'autunno: la storica pasta e fagioli e i salumi del Monferrato con un "dolce saluto". Il costo individuale del ristoro è di 10 euro. (acqua e un calice di vino inclusi, altre bevande escluse).

La conferma è necessaria sia per la Camminata, sia per il Ristoro (per quest'ultimo, servito nelle sale de I Castagnoni, i posti sono limitati). Info e Prenotazioni: Tel. 0142 488404 - booking@icastagnoni.it.