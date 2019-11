Rigettato il ricorso del Castellazzo: festeggia Canelli

CASTELLAZZO BORMIDA - Restano al Canelli i tre punti ed il 3-0 con cui il giudice sportivo due settimane fa aveva ribaltato il verdetto del campo: dopo l'appello di venerdì scorso del Castellazzo è uscita oggi pomeriggio la sentenza definitiva che rigetta le controdeduzioni dei biancoverdi.

Per la prima linea di difesa che riteneva già scontata la giornata di squalifica, infatti, la corte d'appello ha risposto precisando che " il giocatore è sempre stato incluso nella distinta di gara nelle prime sei giornate di campionato il che, proprio in base alla normativa invocata dalla reclamante, non vale a far ritenere espiata la sanzione della squalifica". Per la seconda linea che intendeva le gare dello scorso torneo nella cui finale Benabid ha ottenuto la giornata di squalifica come la prosecuzione dell'ormai estinta "Coppa Piemonte" e che di conseguenza non doveva essere assimilata ad una estensione del campionato, la corte ha precisato come "pur condividendo l'idea che la competizione in cui il Benabid ha rimediato la sanzione sia, di fatto, assimilabile alla “Coppa Piemonte” e dato atto che effettivamente la situazione poteva essere fraintesa, va considerato che proprio il mutamento di denominazione in “Campionato Under 19 Prov. - Finali Regionali” nasce anche dall'esigenza di rendere effettive, in base all'art. 19 comma 6 C.G.S., le sanzioni ivi comminate".

La classifica rimane pertanto immutata, con gli spumantieri che dopo la vittoria di Asti di domenica scorsa hanno così agganciato il Castellazzo a quota diciotto punti, nove sotto la capolista Hsl Derthona.