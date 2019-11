Torre viola per sensibilizzare sul tumore al pancreas

CASALE - In occasione della Giornata Mondiale per la Lotta al Tumore al Pancreas domani la Giunta, sentita la disponibilità di Amc, ha deciso di illuminare la Torre Civica di viola come gesto di sensibilizzazione.

Contemporaneamente, per la campagna “Facciamo Luce sul Tumore al Pancreas”, diverse città italiane vedranno illuminati di viola palazzi, monumenti, edifici, piazze e luoghi simbolici e rappresentativi al fine creare consapevolezza sulle neoplasie pancreatiche e richiedere alle istituzioni di impegnarsi a promuovere informazioni e campagne di prevenzione.

Per maggiori informazioni sulla Associazione Nastro Viola Onlus, promotrice dell'iniziativa: www.nastroviola.org.