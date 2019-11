“A raccolta”: canapa e non solo

ALESSANDRIA - Il Progetto del Distretto di innovazione sociale in Borgo Rovereto si anima con il patrocinio del Comune e il sostegno della Fondazione Social e della Cooperativa Sociale Il Pane e le Rose Onlus. Partner dell'iniziativa sono diversi soggetti sociali ed economici tutti “residenti” nel quartiere e nella preparazione sono coinvolti diversi giovani volontari alessandrini.

L’Associazione Comunità San Benedetto al Porto insieme a Canapa in Festival ed Erba di Don Gallo sabato 23 novembre alla Casa di Quartiere (via Verona 116) presenta la festa A raccolta!, con esposizione e degustazione delle produzioni orticole del 2019 con particolare attenzione alla canapa, materiale ecosostenibile ed elemento sostitutivo delle plastiche.

L’evento, che si inserisce all’interno del progetto Distretto di Innovazione Sociale, viene proposto per dare continuità a quello della scorsa primavera che aveva portato in città una discussione sul tema della canapa. Anche questa giornata si inserisce in un discorso più ampio che tocca diversi aspetti, dall’uso ricreativo a quello medicinale, dall’utilizzo agricolo a quello in edilizia come materiale alternativo, fino alla sostenibilità ambientale e all’innovazione sociale.

Nel corso della manifestazione oltre ad una parte teorica che affronterà alcuni temi legati alla canapa verranno proposte delle dimostrazioni tecnico-scientifiche tra le quali l’utilizzo di filamento di canapa nella stampa 3D utile alla progettazione e alla costruzione di oggetti ecosostenibili e a basso impatto ambientale (a cura del personale del Fablab del Comune di Alessandria).

L’obiettivo consiste nel ribadire e sottolineare l’importanza di questa pianta nella costruzione di un mondo plastic free, tema molto caro in questo momento alla società che la Casa Di Quartiere, con spirito di ricerca e innovazione, fa suo e cerca di portare avanti in città: “ci siamo candidati per il 2020 nella realizzazione di un circuito Plastic Free in Borgo Rovereto”.

Durante la serata, sempre per valorizzare la scelta ecosostenibile e del riciclo, saranno presenti un mercatino vintage a cura della Bottega Second Life con altre realtà di artigianato locale.

Dalle 18.30 all'interno della casa di Quartiere si terrà un dibattito-confronto con la presenza di un rappresentante dell'ultima Consulta Nazionale Antidroga (Presidenza del Consiglio dei Ministri).

La giornata proseguirà con l’esibizione musicale dei Vallanzaska, Attila e Natty Roots e si potrà ballare e degustare prodotti canafood.

Durante la serata è stato invitato il Nucleo Bassa Soglia degli Operatori Drop In dell'Asl Al che potrà supportare i partecipanti al concerto con informazioni e materiali informativi e di prevenzione. I minorenni ptranno accedere all'area concerto.

Menu con cibo preparato utilizzando prodotti locali, creperia, piatti vegan e vegetariani.

L’inizio della manifestazione è previsto per le 18, a seguire tutte le iniziative.