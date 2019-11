Antonino Sciarrone con Luci e Ombre a Moncalvo

MONCALVO (At) - Aleramo Onlus continua il viaggio autunnale fra artisti e scrittori e propone nel fine settimana alle porte un nuovo appuntamento con la rassegna di eventi “Sabati al Museo” che sta contribuendo a vivacizzare l’autunno culturale moncalvese.

Mentre è in corso al Museo Civico di via Caccia l’esposizione dell’artista Walter Morando con “fragili catene” (visitabile ogni sabato e domenica e in settimana su prenotazione per gruppi), sabato prossimo 23 novembre, alle 17, l’adiacente sala della Biblioteca ospiterà l’autore Antonino Sciarrone il quale presenterà il libro di poesie “Luci e Ombre”.

Una “penna” giovanissima (classe 1997), originaria di Chivasso e poi insediato a Vercelli, città in cui vive attualmente. Già da piccolo mostra un grande interesse per la letteratura italiana e straniera, a cui si appassiona con il passare del tempo. Una profonda vocazione per la scrittura lo anima e lo avvicina sempre di più al mondo letterario e poetico. Il suo desiderio di ampliare gli orizzonti e di conoscere culture differenti, lo porta a viaggiare in Italia e in Europa, ulteriormente spronato dallo studio delle lingue presso l’Università del Piemonte Orientale. Nei suoi viaggi trova gli spunti per la stesura delle sue poesie e si avvicina ad una maturità poetica, che, tuttavia, egli stesso vede ancora lontana.

Dopo varie esperienze personali, la letteratura diventa per lui un’entità salvifica in grado di contrastare i momenti di buio che caratterizzano la vita dell’uomo. Nei suoi scritti, infatti, sono spesso presenti elementi della quotidianità umana ed il mondo reale coesiste con quello letterario. Il 30 novembre si svolgerà la chiusura del mese di novembre con la presentazione del libro della giornalista Veronica Iannotti “Io e Giorgio”, ossia la biografia di Roberta Bellesini, moglie di Giorgio Faletti.



Per informazioni è possibile chiamare il numero 327 7841338.