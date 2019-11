Madri Pie: al via il progetto “Bilingual Middle School”

OVADA - Sarà presentato sabato mattina, nel corso dell'Open Day in programma dalle ore 10.00 alle 12.00, il nuovo progetto didattico dell'Istituto Santa Caterina - Madri Pie di Ovada. Si tratta della “Bilingual Middle School”, un corso che garantirà agli studenti l’apprendimento dell’inglese in modo dinamico ed interattivo. Oltre alle ore curricolari dedicate alla Lingua e alla Conversazione con docente madrelingua, è previsto lo svolgimento di altre discipline non linguistiche (geografia, arte, musica e tecnologia) con metodo CLIL (acronimo di Content and Language Integrated Learning, ndr), per favorire l’acquisizione di contenuti disciplinari e l’apprendimento graduale della lingua straniera applicato alle discipline.

Il monte orario settimanale è di 31 ore per classe, da lunedì a venerdì dalle 7.50 alle 12.50, con rientri al martedì e al venerdì dalle 14.00 alle 16.30. Non sono previsti test di ingresso, visto che verranno riprese e potenziate le conoscenze acquisite nella scuola primaria. Fanno parte dell’innovazione anche gli atelier linguistici, per un potenziamento della Lingua, laboratori interattivi e campus con animatori e tutor madrelingua, che si svolgeranno in orari curricolari (30 ore all’anno) ed extracurricolari (20 ore all’anno). Saranno mantenuti, inoltre, la didattica compensativa per chi ha disturbi di apprendimento, il laboratorio studio assistito, il Progetto“Sport sulla neve”, l’Ensemble musicale e il corso di pianoforte facoltativo.