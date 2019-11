Oggi la festa dell'albero, anche nel Casalese

CASALE - Oggi è la venticinquesima edizione della Festa dell'Albero, iniziativa di Legambiente con cui si procede alla piantumazione di nuovi alberi nei giardini pubblici, nei cortili delle scuole, negli angoli degradati delle città.

“Contro i cambiamenti climatici la riforestazione è importante, anche in città. Aree verdi e nuovi boschi in ambiente urbano migliorano la qualità dell’aria e la qualità della vita delle persone che ci vivono - dichiara Giorgio Prino, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta -. Assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno, proteggono la biodiversità, hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Senza gli alberi, i polmoni verdi del pianeta, non c’è futuro”.

Le piantumazioni riguarderanno anche il Casalese: alla primaria San Paolo dalle 9.45 alle 10.45, alla XXV Aprile dalle 11 alle 12. Ma piantumazioni anche a Villanova Monferrato.