Danni maltempo: preoccupa San Bernardo

OVADA - La città fa ancora i conti con gli ultimi danni generati dalle piogge dell'inizio di questa settimana. Preoccupazione per la situazione in strada San Bernardo. Una frana ha creato una situazione delicata in particolare per un'abitazione messa a rischio dal fronte. «Non è una situazione semplice - ha spiegato nella giornata di ieri il sindaco Paolo Lantero - Al momento è raggiungibile a piedi, non dai mezzi di soccorso. Intervenire non sarà semplice dal punto di vista tecnico e richiederà risorse». La nuova allerta gialla decretata per queste ore ha costretto i comuni già colpiti dall'alluvione a emettere provvedimenti cautelativi per la viabilità. E' il caso di Silvano d'Orba che ha bloccato il traffico le strade per cascina Pieve e dei Bacchetti. Brutto episodio ieri a Carpeneto dove poco dopo le 12.00 ha ceduto una parte del terreno del parco accanto alle scuole del paese.

Sul posto per un primo intervento sindaco e Vigili del Fuoco. Da tempo i ragazzi frequentano le scuole negli edifici del comune. Problemi anche sull'Acqui - Genova, rallentata nella giornata di ieri da una frana tra Prasco e Acqui che ha condizionato in particolare la circolazione da Genova e da un successivo guasto.