La moda delle sardine: a sinistra se ne parla, in attesa di attivarsi

ALESSANDRIA - Se ne parla, eccome se se ne parla, anche se a mezza voce perché noi non siamo geneticamente progettati per muoverci d’impulso.

Quando lo facciamo, vogliamo essere sicuri di ottenere risultato. Mica possiamo sfigurare, dopo il trionfo di Bologna, ma anche di Modena. E pure in altre città, tra la via Emilia e il West, le sardine sono pronte a sguazzare.

Noi no. Abbiamo bisogno di maturare un po’. Per dire: il Pride, evento di straordinario successo, è stato pensato, architettato, progettato nei dettagli. Ha necessitato di una macchina organizzativa articolata, settimanalmente riempita di benzina. Mica s’è fatto in quattro e quattr’otto col passaparola.