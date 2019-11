“Lo schiaccianoci”: all'Alessandrino la fiaba natalizia per eccellenza

ALESSANDRIA – Il Balletto di Milano domenica 24 novembre alle 17,30 porterà in scena al Teatro Alessandrino di via Verdi Lo schiaccianoci, balletto fantastico in due atti su musica di P. I. Čajkovskij, liberamente ispirato al racconto di E. T. A Hoffmann. Coreografia di Federico Veratti, scenografie di Marco Pesta, ideazione di Carlo Pesta.

L’ambientazione anni ’20 con i suoi colori vivaci negli arredi e gli elegantissimi costumi sempre in stile conducono immediatamente nel clima della fiaba natalizia per eccellenza. La rivisitazione del celebreballetto di repertorio nulla toglie alla magia della storia originale poiché in questo Schiaccianoci c’è tutto quanto il pubblico si aspetta: dall’albero di Natale alla nevicata, dall’allestimento e costumi importanti alle scarpette da punta… con un pizzico di svecchiamento. Creato da due giovani, è un balletto brillante e ricco di verve realizzato con gli occhi e il gusto di oggi.

Il frizzante primo atto scorre tra le le danze dei genitori, quelle di bambini vivacissimi e inaspettate gag tra il dispettoso Fritz e Drosselmeyer. Gli insoliti costumi dei topi e soldatini nella consueta battaglia, un paesaggio innevato dal sapore impressionista per la sempre attesa danza dei candidi fiocchi di neve infondono un’originalità particolarmente apprezzata. Il secondo atto, dopo il divertissement con le sue belle danze e l’esplosione di gioa e colori del Valzer dei fiori, culmina in uno spettacolare grand pas deux ricco di virtuosismi mozzafiato in cui si mettono in luce le eccezionali caratteristiche tecniche e artistiche dei protagonisti.

Clicca qui per i biglietti