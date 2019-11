Musica oltre i muri: Steh Auf Berlin al Castello

CASALE - Sabato 23 novembre al Castello torna in scena il progetto “Let's Rock: musica oltre i muri”, ispirato alla caduta del muro di Berlino che trent'anni fa cambiava la storia d'Europa, con lo show case Steh Auf Berlin! promosso e organizzato dall'Associazione Culturale VitaminaT con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Casale Monferrato e con la partecipazione dell'Enoteca Regionale del Monferrato.

L'orario di inizio dello spettacolo, che si terrà nel Salone al primo piano, è previsto per le ore 21.30 e i biglietti per la serata saranno in vendita direttamente in loco al costo di 5,00 euro.

Protagonista di questo nuovo appuntamento interamente dedicato a Berlino, alla storia del suo muro e a numerosi riferimenti musicali, artistici e culturali legati alla città, sarà la musica sperimentale: un ideale ponte narrativo e musicale tra il 1989 e il 2019 accompagnerà lo spettatore in un percorso attraverso “il muro”, un omaggio alla sperimentazione e alla poetica radicale delle avanguardie porterà in scena linguaggi e forme espressive non convenzionali.

Ad aprire la serata sarà Lucy Mina: artista con base a Milano da sempre legato a sonorità noise, ha realizzato un suono in bilico tra psichedelia e industrial, creando atmosfere fosche e misteriose e guadagnandosi con l'album “Can You Hear the Steps”, pubblicato per l'etichetta Asbestos Digit, un'ottima recensione sulla rivista di settore Rumore. La sua proposta musicale, imperniata sul concetto di “muro del suono” vuole essere un invito ad abbattere i muri che albergano nei cuori e nelle menti di tante persone nella società contemporanea.

Ospite della serata sarà Luca Serrapiglio, saxofonista e clarinettista basso, compositore, improvvisatore, performer in contesti live ed electronics. Diplomato al Conservatorio di Alessandria in saxofono e musica jazz, vanta numerose illustri collaborazioni. La sua ricerca musicale prosegue da sempre senza confini di generi e mezzi espressivi e per Steh Auf Berlin! alternerà composizioni originali per sax tenore, sax baritono e clarinetto basso, a improvvisazioni lungo un viaggio intorno alle suites di Bach per violoncello solo, riportandoci all'esibizione di Mstilsav Rostropovich davanti al muro di Berlino all'indomani della sua apertura, divenuta una delle immagini più emblematiche degli eventi di quei giorni.

Nell'ultima parte della serata un ensemble di musicisti casalesi renderà omaggio alle avanguardie berlinesi e alla musica industrial noise con Einstürzende Neubauten Tribute. Il gruppo, formato da Pier Luigi Pugno, Georgia Caprino, Sabrina Moscatelli, Luca Corbelli e Matilde Guala, proporrà alcuni dei brani più rappresentativi tratti dal repertorio della prima metà degli anni '80 della band berlinese guidata da Blixa Bargeld, che ha fatto dell'utilizzo di strumenti fuori dall'ordinario, quali lamiere metalliche, tubi e attrezzi da lavoro, il tratto distintivo della propria sperimentazione artistica, alla ricerca di sonorità stridenti e alienanti, in live di forte impatto espressivo.

A fare da filo conduttore alla narrazione artistica della serata, le esibizioni musicali saranno accompagnate da letture e immagini a cura di Danilo Grasso e Fabio Fazzi, un cammino attraverso spunti di poesia, cinema, musica, storia e letteratura legate al muro che per più di trent'anni ha diviso l'Europa. Durante la serata uno stand dell'Enoteca Regionale del Monferrato, in collaborazione con VitaminaT, proporrà vini del territorio.