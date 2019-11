Solo 20 biglietti rimasti Monza si colora di grigio

La prevendita per il settore ospiti al 'Brianteo' si chiude domani, sabato, alle 19, ma a quell'ora di tagliandi non ce ne saranno più. Anzi può essere questione di ore, se non di minuti. Sono 21 quelli disponibili in questo momento e on line l'acquisto è possibile in qualsiasi momento. Cinquecento sicuri, ma ci sarà molto grigio anche in tribuna per Monza - Alessandria.

Attivi anche i punti della rete, in città e in provincia. I pullman sono completi, sei, e molte le macchine, alcune in una 'carovana' organizzata, come quella che domenica muoverà da San Salvatore, coordinata dai Grison dal Munfrà.

C'è anche chi organizza un ristoro prima della partenza: il gruppo Cultura grigia, a Pozzolo, dalle 11 propone salumi e anche ceci, anche al Bar Nervi, in piazzetta Bini, un prepartita gastronomico dalle 10 alle 12.30, con aperitivo, farinata e panini con porchetta.

Per la squadra, che per tutta la settimana si è allenata a CentoGrigio, rifinitura domani mattina. Da valutare l'utilizzo di Casarini: se ancora part time, o con un minutaggio superiore. Nella decisione pesa, anche, il trittico di gare dal 1° all'8 dicembre.