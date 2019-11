Superare la violenza contro le donne: l'Università promuove un dibattito

ALESSANDRIA - In occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne del 25 novembre, l’Università del Piemonte Orientale organizza l'incontro multidisciplinare Dal mito al processo: dialogo tra saperi che si terrà martedì 3 dicembre dalle 14 alle 18 nella sede del Digspes (Palazzo Borsalino, via Cavour 84); L’evento sarà aperto a tutti. In questo dialogo saranno coinvolte diverse competenze, rappresentate dai relatori, che includono medici psichiatri, medici legali, giuristi, aziendalisti, magistrati e avvocati.

Di fronte a un problema tanto attuale e delicato come quello della violenza contro le donne, un approccio che rifletta la complessità insita nel fenomeno è imprescindibile. Lo scopo degli incontri sarà consentire il dialogo e la discussione da molteplici prospettive.

I partecipanti saranno guidati attraverso un percorso che partirà da una riflessione di ampio respiro culturale sulla violenza nel mito e nell’arte, passando attraverso le ambiguità e ambivalenze degli incastri patologici delle coppie vittima-carnefice, per giungere a calarsi nella concretezza e crudezza del quotidiano.

Partendo dall’analisi della violenza fisica e psicologica, verranno presentati i dati del pronto soccorso sul fenomeno violenza di genere, si discuteranno criticità e prospettive sulla violenza nei luoghi di lavoro infine si arriverà ad analizzare ciò che accade nelle aule dei tribunali, nella prospettiva della vittima, ma anche del suo aggressore.

L’evento è organizzato da Fabrizia Santini, docente di Diritto del lavoro al Digspes di Alessandria, e da Patrizia Zeppegno, docente di Psichiatria al Dipartimento di Medicina Traslazionale di Novara.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: iscrizioni.psichiatrianovara@gmail.com o fabrizia.santini@uniupo.it.