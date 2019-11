Vivaldi: da qui nascono brillanti carriere

ALESSANDRIA - L’attività del Conservatorio è stata illustrata dal direttore Giovanni Gioanola, dal suo vice Marco Santi, dal presidente Roberto Livraghi e da alcuni docenti e da Luciano Mariano, presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio, che crede fortemente nel ‘Vivaldi’.

I dati snocciolati sono imponenti: 431 allievi (da tutto il mondo), 81 docenti, corsi accademici, altri propedeutici o di base, corsi di livelli diversi, e tantissimi i musicisti che, da qui ‘usciti’, hanno intrapreso brillanti carriere. E tante le attività (presentate dai docenti Sergio Marchegiani, Luca Valentino e Silvana Chiesa), con rassegne storiche ed altre più nuove (Scatola Sonora, i ‘Mercoledì’, i concerti per le scuole e quelli con la musica del mondo tanto per citarne alcune), rivolte non solo a chi il ‘Vivaldi’ frequenta ma anche alla città, coinvolta a pieno titolo in molti degli appuntamenti.

Lunedì, ‘Bambine ribelli’

L’appuntamento più imminente all’auditorium del ‘Vivaldi’ è per lunedì 25 novembre: alle 10 e alle 11 per le scuole, spettacolo in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Si tratta di Bambine ribelli, ideazione e direzione artistica di Laura Conti, con testi di Cecilia De Lazzaro e interventi musicali di Nicola Delle Foglie e Gege Picollo.

Conservatorio: piove nelle aule e mancano gli spazi