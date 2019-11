Angelo Morbelli: un libro per farlo conoscere nelle scuole

ALESSANDRIA - Un libro per fare conoscere la vita e l'arte di Angelo Morbelli nelle scuole alessandrine. Nei cento anni della morte, l’iniziativa è stata promossa da Comune, Amag e Costruire Insieme. Angelo Morbelli pittore alessandrino (1853 - 1919) è il titolo del libro, scritto da Giulio Legnaro. Il lavoro è stato presentato a Palazzo Rosso dal sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, dall’assessore comunale ai servizi educativi Silvia Straneo, dal presidente di Costruire Insieme Cristina Antoni, da Piero Teseo Sassi del museo C’era una volta e dall’autore stesso.

Il volume, dotato di un ricco apparato iconografico, ripercorre in modo agile ed esaustivo la vita e il percorso artistico del pittore alessandrino. Stampato in 1500 copie, sarà distribuito nelle scuole primarie e secondarie. «Una pubblicazione per i giovani- spiega il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - che devono conoscere la storia e il patrimonio culturale della comunità». Altre iniziative sono in programma per ricordare Morbelli, valorizzando anche i due suoi dipinti della collezione civica.