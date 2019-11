La Familiare, il derby è tuo. Nuova Boccia si illude

Una battaglia, come deve essere sempre un derby. Soprattutto quando in palio ci sono punti pesanti per la classifica del campionato di Promozione.

Vince La Familiare, 13-9 sulla Nuova Boccia, un'altalena di vantaggi, e punteggi al fotofinish, che si risolve a favore dei padroni di casa solo nelle ultime due prove

La Familiare vince con la prima coppia, Ferraris - Ressia, 8-7 su Fossati - Vergnano. Pareggia Nuova Boccia con la terna Pavan - Torta - Saini, 7-5 su Kevin Montaldi - Borsari - Prando. la Familiare di nuovo avanti con Gatti nell'individuale, 11-4 su Mometto. Ma è di nuovo parità con la coppia Borella - Della Piazza, 6-5 su Piccardo - Pasquin.

Pareggio (32-32) nel progressivo tra Guido e Rosso. la Familiare tenta l'allungo con il primo tiro di precisione, Ferraris 23-20 su Borella. Ma Nuova Boccia risponde con Torta, 18-7 su Kevin Montaldi e poi passa a condurre (7-9) grazie all'11-7 di Fossati su Ressia nel secondo individuale.

Pareggia la terza coppia, Ferraris - Pasquin, 9-7 su Saini - Borella. Sul 9-9 a due prove dal termine il derby è ancora aperto a tutti i risultati, ma è La Familiare ad aggiudicarsi i due confronti: la coppia Piccardo - Davide Montaldi non dà scampo, 11-0, a Mometto - Pavan (sostitutio da Vegnano) e la terna Gatti - Borsari - Prando si aggiudica in volata, 11-9, l'ultimo atto, su Romeo - Della Piazza - Rosso, per il definitivo 13-9.