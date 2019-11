La Monferrato Classic Orchestra diretta da Sandor Karolyi

ALESSANDRIA - Domenica 24 novembre alle 17.30 al Teatro Ambra di viale Brigata Ravenna tornerà a calcare il palcoscenico la Monferrato Classic Orchestra, protagonista di un nuovo concerto inserito nella stagione sinfonica proposta da questa formazione. In programma l’esecuzione di due sinfonie, la n. 36 in Do maggiore K425 Lins di Mozart e la n. 8 op. 88 di Dvorak. A dirigere sarà Sandòr Karolyi. Ingresso 10 euro.

Vincitore del concorso internazionale "Nino Rota 2018" e semifinalista nel concorso Fitelberg 2017, Sandòr Karolyi è considerato come uno dei maggiori talenti della sua generazione , sia per il repertorio orchestrale che per quello operistico.

Ha conseguito i suoi studi a Ginevra, Firenze e Vienna, dove ha studiato pianoforte, direzione d'orchestra, composizione e jazz. Nel 2016 ha conseguito a Vienna il Bachelor e il Master in Direzione d'Orchestra con il massimo dei voti presso il Conservatorio e presso la University for Music and Applied Arts. Attualmente è direttore presso la Sommerakademie dei Wiener Philharmoniker.