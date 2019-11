Maltempo, problemi alla viabilità in tutta la provincia

ALESSANDRIA - ORE 9.14 - L'Orba a Basaluzzo e l'Erro a Cartosio hanno superato i livelli di guardia.

ORE 9.06 - Problemi alla viabilità in provincia: chiuse per allagamenti la Sp 98 tra Pontecurone e Viguzzolo, la Strada delle Fontane a Rocca Grimalda, la Sp 30 tra Cassine e Strevi e la Sp 207 da Molare fino alle frazioni di San Luca e Olbicella. Anche il calcio si ferma: a livello regionale, dall'Eccellenza alla Terza categoria, rinviati tutti i campionati.

Notte di pioggia in tutta la provincia. La Polizia Municipale segnala la chiusura di via Frugarolo a Litta Parodi per l’esondazione del rio Lovassina, che anche a Spinetta desta già preoccupazione.

A Castellazzo, invece, chiusa strada Trinità da Lungi che collega a Fontanasse.