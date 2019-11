Mercoledì a Casale il giuramento degli allievi poliziotti

CASALE - Avrà luogo mercoledì a Casale la cerimonia di giuramento degli allievi agenti della Polizia di Stato del 206° corso della scuola di Alessandria.

L'evento si svolgerà nel centro storico a partire dalle 10: in piazza Castello, via Saffi e piazza Mazzini. Parteciperanno il Vice Capo della Polizia di Stato, Prefetto Alessandra Guidi, e le autorità civili e militari per le quali verrà allestito un palco in piazza Mazzini (in caso di maltempo la cerimonia si terrà al Palaferraris).