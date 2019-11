Plastipol e Cantine Rasore: trasferte ad alto coefficiente di difficoltà

OVADA - Sabato in trasferta per le ovadesi del volley che hanno l'obiettivo di sfruttare l'onda lunga dell'entusiasmo generato dall'ultimo turno. Va a Verbania la Plastipol di Suglia che trova sulla sua strada un'Altiora che ha già racimolato dieci punti nonostante il turno di riposo e tre gare su quattro disputate lontano dalle mura amiche. Ovada è reduce dal successo al tiebreak contro Val Chisone ed è partita molto meglio rispetto a dodici mesi fa. Anche più ostico l'impegno della Cantine Rasore Ovada che va a Novara contro la terza forza del campionato. Alla prima vera occasione per fare punto la squadra di coach Dogliero ha mostrato bel gioco e determinazione. Non è un segreto che la sfida di oggi alzi di molto il coefficiente di difficoltà.