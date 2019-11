Villa Gabrieli: cancellata di nuovo completa

OVADA - E' tornata la suo posto da qualche giorno la cancellata che delimita il parco di Villa Gabrieli sul lato di via Carducci. La porzione installata è andata a sostituire la parte abbattuta lo scorso autunno dal cedimento di un pesante albero abbattuto da raffiche di vento di insolita violenza. Ad occuparsi dei lavori due importanti ditte artigiane ovadesi, la Fratelli Pestarino che ha realizzato la cancellata e "Le Botteghe di Cose Vecchie" che si è occupata del rivestimento del pilatro. "Entrambe le ricostruzioni - spiegano i volontari di Vela e Cigno -sono state effettuate interamente a mano, seguendo le tecniche originali, con particolare perizia, accuratezza e sensibilità, dimostrando una profonda conoscenza delle radici del mestiere ed una grande passione". Un altro piccolo passo per la rinascita del parco in attesa che si concretizzi il progetto di "Giardino terapeutico" al servizio dell'ospedale cittadino. (Foto: parcovillagabrieliovada.it)