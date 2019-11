A Fausto Paravidino il "Premio Arata" 2019

OVADA - Sarà il drammaturgo, regista e attore teatrale Fausto Paravidino, originario di Rocca Grimalda, a ricevere l'edizione 2019 del premio "Ubaldo Arata", il riconoscimento ideato dall'associazione "Ovada Due Stelle" per ricordare il grande cineoperatore ovadese del periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale. La cerimonia di consegna è prevista giovedì 28 novembre, a partire dalle 21.00, presso il teatro Splendor di via Buffa. Nel corso della serata è previsto l'accompagnamento musicale di "Back it Up" che proporrà le più note colonne sonore.