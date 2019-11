Straordinaria Stefani, a Firenze è la prima italiana

Ormai non ci sono più aggettivi per descrivere Elisa Stefani. Già a Praga, a maggio, era stata lei la prima italiana al traguardo. A Firenze è ancora lei la numero uno azzurra al traguardo alla 36esima maratona, uno spettacolo con un fiume di persone e livello molto alto.

Per la valenzana, che gareggia per Brancaleone Asti, una prestazione perfetta, vicina al podio: il tempo, 2h31'57'', è il suo nuovo primato personale, avvicinando il podio (terza è la Jebet, in 2h30'28''). Il suo è anche il quarto crono italiano dell'anno, che le permette di chiudere 18a assoluta, risultato eccezionale, anche per la concorrenza e per i molti (e molte) che Elisa si è lasciata alle spalle. Per questa atleta continui progressi, merito delle sue grandissime qualità, della sua determinazione e del suo spirito di guerriera. Fra i primi a complimentarsi con lei anche il sindaco di Valenza, Gianluca Barbero.