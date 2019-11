Basket A2: delusione Junior nel giorno nerostellato

"E’ un vero peccato. Il pubblico meritava di tornare a casa contento e con una vittoria". La delusione di coach Mattia Ferrari e della Junior per la brutta sconfitta contro Scafati nel giorno della festa per i 110 anni del Casale Calcio. "Abbiamo perso una partita in casa e – chiude il tecnico - cercheremo di recuperare fuori casa questa sconfitta". Nelle foto di Enzo Conti la Junior con la divisa nerostellata.