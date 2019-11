Il Po non preoccupa e continua a ritirarsi

CASALE - La piena non è arrivata. Il livello del Po a Casale ha continuato a scendere dalla serata di ieri, lentamente ma inesorabilmente (in foto la situazione alle 7.30). Analoga la situazione poco più a monte, a Crescentino. I dati si sono stabilizzati infine anche a Torino.

La piena ordinaria attesa ieri a mezzanotte non è arrivata, né puntuale né in ritardo. Il livello più alto raggiunto dal Grande Fiume in questi giorni resta quello di ieri pomeriggio.