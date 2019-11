Riapre il "Bando Amianto": 48 Comuni coinvolti

CASALE - È stato riaperto fino al 28 febbraio 2020 il Bando per la concessione di contributi per la rimozione delle coperture e manufatti in cemento-amianto nell’ambito dell’intervento di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato.

Possono presentare domanda i privati che non hanno partecipato ad alcun bando precedente e che bonifichino immobili presenti in uno dei 48 Comuni facenti parte del Sin – Sito di Interesse Nazionale: l’elenco completo alla pagina.

Per presentare la domanda si deve contattare l’ufficio Ecologia del Comune di Casale Monferrato, via Mameli, 10 - piano primo, tel: 0142 444211, mail: tutelaambiente@comune.casale-monferrato.al.it, orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e lunedì pomeriggio anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30.

Per maggiori informazioni e scaricare i modelli di domanda.