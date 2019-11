Virgo Fidelis, a Valenza domenica le celebrazioni

VALENZA - L’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Valenza, in attività dal 1955 con competenza nei territori dei Comuni di Valenza, Bassignana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi e Rivarone, e che annovera tra i propri associati numerosi cittadini che hanno prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri e che conservano inalterato lo spirito di servizio ed i legami con l’Istituzione, oltre ai familiari e ai simpatizzanti, in occasione della ricorrenza della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, ha organizzato la celebrazione della commemorazione con una cerimonia che si svolgerà in Valenza il 1 dicembre.

Ore 09.45, ritrovo dei partecipanti in Piazza XXXI Martiri presso il sagrato del Duomo;

Ore 10, Santa Messa in Duomo in ricordo dei “Carabinieri caduti nell’adempimento del dovere in guerra e in pace”, con lettura della “Preghiera del Carabiniere”, alla presenza delle locali Autorità Militari e Civili, delle rappresentanze e dei relativi labari delle Sezioni A.N.C. provinciali, delle Associazioni d’Arma, delle Associazioni di Volontariato e delle Confraternite operanti sul territorio.

Ore 12 pranzo sociale