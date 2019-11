Alice Cometti eletta nel Consiglio Federale del Cusi

SPORT - La presidente del Cus Piemonte Orientale, Alice Cometti, è stata eletta nel Consiglio Federale del Cusi, l’Ente di promozione della pratica sportiva universitaria (riconosciuto dal Coni) a cui tutti i Cus italiani sono federati. È un importantissimo riconoscimento per il ‘giovane’ Cuspo per il progetto sportivo che la presidente Cometti sta estendendo con buoni risultati in tutto il territorio di riferimento.

Alice Cometti è stata eletta contestualmente al rinnovo delle cariche nazionali, per il quadriennio 2019/22, al nuovo presidente Cusi, Antonio Dima, 64 anni, leccese, già segretario generale del Cusi. Nel Consiglio entrano altre cinque donne, giovani, a prova dell’intenzione di voler dare un nuovo impulso allo sport universitario.

Alice Cometti, vercellese, classe ‘82, presidente del Cuspo per la terza volta, è maestra di scherma, specialità spada, che insegna ad Alessandria, dopo essere stata lei stessa atleta in pedana. Già nel 2017 era stata scelta per accompagnare la delegazione di schermidori italiani alle Universiadi in Corea del Sud. Presiede il Cuspo dalla sua fondazione ha fatto crescere l’Associazione nei numeri di tesserati, praticanti e risultati sportivi, grazie alla scelta di radicarsi sempre all’Università del Piemonte Orientale e nel suo territorio e puntare sulla qualità delle discipline.

“Abbiamo le maniche ben rimboccate, ci attende un lavoro importante. Saremo concreti e razionali”, ha dichiarato Antonio Dima. Il Consiglio ha da affrontare in rapida successione i Mondiali 2020 i Campionati nazionali sci (Zoldo, marzo) e i Nazionali primaverili assegnati al Cus Torino (maggio). Il neo Presidente ha già in agenda gli incontri con i vertici degli Atenei, dei Cus e delle Federazioni sportive.