"Chi non rispetta i divieti sarà segnalato"

OVADA - Pesanti new jersey e barriere al posto delle transenne mobili. Sono comparse in tutta fretta anche nell’Ovadese tra domenica e la giornata di ieri. Il provvedimento adottato per dare una soluzione al problema evidenziatosi durante l’emergenza maltempo del 23 e 24 novembre. Sono stati vari gli episodi di violazione, o tentativi di violazione, dei divieti di transito, nonostante i continui avvertimenti delle Autorità di non rimuovere le transenne e non avventurarsi laddove veniva vietato l’accesso. E’ capitato nella giornata di sabato al Borgo, all’imboccatura della Provinciale 185 per Alessandria chiusa a causa degli allagamenti. E altrove, sulla provinciale tra Ovada e Grillano. Nella giornata di ieri la Provincia si è trovata a dover ricordare che eventuali trasgressori saranno segnalati all’Autorità Giudiziaria. “Violare le prescrizioni – spiegano da Palazzo Ghilini – significa mettere a rischio la propria incolumità e quella di chi eventualmente si dovesse trovare coinvolto in operazioni di soccorso”.