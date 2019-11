Colletta Alimentare anche nei negozi di via San Lorenzo

ALESSANDRIA - Anche quest’anno Confesercenti coordina la partecipazione dei negozi alimentari, che trattano anche prodotti a lunga conservazione, di via San Lorenzo per la 23 esima edizione della Colletta Alimentare organizzata dal Banco Alimentare che si terrà sabato 30 novembre.

Accanto all'attività quotidiana di recupero di eccedenze alimentari da destinare ai più bisognosi, il Banco Alimentare organizza ogni anno, l'ultimo sabato di novembre, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

“I commercianti di via San Lorenzo sono coinvolti e sensibili al problema della povertà e partecipano con le loro attività a questo gesto concreto di gratuità e di condivisione: fare la spesa per chi ha bisogno. Durante questa giornata, non solo la grande distribuzione, ma anche i negozi del centro storico, che sono il centro commerciale della nostra città, partecipano alla colletta alimentare. Ciascuno può donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà” osserva la presidente di Confesercenti Michela Mandrino. I prodotti utili alla raccolta da destinare ai più bisognosi sono quelli a lunga conservazione che si trovano nei negozi aderenti: Coffee Set, Al Mercatino e Gelo Club in via San Lorenzo, L’amico fruttaio e Macelleria La Bottega della Carne in piazza Marconi, Pasticceria Bonadeo in Galleria Guerci.